Tunisie: «Pharmacie des herbes»

Et cet échafaudage d'une sorte de société parallèle impénétrable, avec ses lois et règles obscures, étend désormais son dévolu à la médecine, non pas celle des facultés, des cliniques et des hôpitaux, mais celle des derviches, des faux dévots, des médecins faussaires, des faux médecins prédicateurs et des herboristes mus en phytothérapeutes.

Les «pharmacies des herbes» représentent l'un des chaînons de cette sombre Tunisie de l'ombre ou des ténèbres. Selon que son commerce procède d'une ignorance des faits ou d'une pleine conscience des motivations et implications.

Car cette médecine parallèle qui nous vient de l'étranger, et qui tient à se présenter comme le bras armé d'une lutte patriotique légitime visant à combattre et déraciner la «médecine occidentale mécréante», n'est qu'une vaste machination des réseaux d'un certain islam radical qui rêve de se substituer, dans toutes les sphères de la société, aux métiers, structures, professions, services et organismes de tout ordre, tout en «qualifiant» à cette fin les exécutants de cette «révolution» du silence qui échappent aux législations, à la vigilance et aux impôts.

Revenons au cas des «pharmacies des herbes» qui ont désormais pignon sur rue, pour insister sur le fait qu'elles n'ont aucun lien avec la pharmacie et n'emploient aucun pharmacien. Mais qu'elles prétendent exercer une certaine «phytothérapie traditionnelle» que n'enseigne aucune faculté de pharmacie mais que s'évertuent à professer des gourous et des illuminés qui, dit-on, «savent guérir les cancers» et «extirper les démons du mal». L'exemple de ce «médecin» de la banlieue nord qui traite le cancer du sein sans médicaments ni ablation, prescrivant la lecture répétée de sourates du Coran et des herbes coûteuses «importées de Chine» est édifiant.

La société tunisienne, avec sa démocratie, ses partis, son Parlement, ses syndicats et sa «société civile», croit mener à terme sa révolution de la dignité et de la liberté, alors qu'en fait de liberté c'est celle des réseaux de mystification et d'abrutissement qui prennent le pas sur ceux des lumières. A bien méditer, pour une réaction rationnelle à but salutaire !