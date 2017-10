Tunisie: L'université publique au service de l'industrie textile

"Les étudiants qui auront choisi cette licence seront assurés de trouver un emploi au bout des 28 semaines de formation", voilà ce que promet, Neji Laâdhari, Directeur de l'Institut supérieur des métiers de la mode de Monastir. Cette fois, les étudiants ne se contenteront plus d'une formation théorique sur les bancs de l'institut, mais auront droit à une formation en alternance. "Une à deux fois par semaine, les étudiants se déplaceront dans les entreprises pour acquérir des compétences pratiques", ajoute Neji Laâdhari. Et c'est justement là où réside la clé du succès selon la représentante du ministère du Commerce, Ikhlas Haddar. "Les emplois existent dans plusieurs secteurs, encore faut-il adapter la formation aux besoins du marché", affirme-t-elle. Un avis par ailleurs partagé par Neja Ghachem, chargée du programme national à la coopération suisse, pour qui la participation du secteur dans ce type d'initiative est primordiale. "La mondialisation impose une quête perpétuelle d'innovation et de recherche, dit-elle, et je crois que sans le secteur privé, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs".

Mais Adnane Hamza, chef d'entreprise et partenaire du projet, bien qu'il se réjouisse de cette évolution, semble penser que cette initiative aurait dû être initiée depuis fort longtemps. " Un soutien-gorge sur deux et un maillot de bain sur deux, vendus en Europe, sont fabriqués en Tunisie, note Adnane Hamza.

