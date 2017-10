Tunisie: Le pays à pied d'œuvre

La lutte pour la consécration et les trois places réservées à l'Afrique au Mondial 2018 est d'ores et déjà plus restreinte, et les postulants traditionnels seront sur scène. Il s'agit du pays hôte, de la Tunisie, du Cameroun, de l'Algérie. Un quatuor qui affiche des prétentions légitimes.

L'équipe de Tunisie qui en sera à sa dix-neuvième participation semble s'être bien préparée cette échéance et n'a rien laissé au hasard pour être au niveau de l'attente. Des stages successifs ont été effectués à la banlieue sud, à Monastir, au Cap Bon, à Athènes, Istanbul, Florence en Italie avec pour point culminant le tournoi de Chaumont en France. Celui-ci n'en a pas moins décelé quelques insuffisances, notamment au niveau de la première zone, d'où l'effort supplémentaire fourni lors de l'ultime étape pour en atténuer l'effet.

L'ensemble part donc ce matin à destination du Caire avec la plénitude de ses moyens. Voici, par ailleurs, la liste des quatorze joueurs retenus :

- Khaled Ben Slimène, Marouène Mrabet (passeurs).

- Omar Agrebi, Ahmed Kadhi, Nabil Miladi (contreurs centraux).

- Hamza Nagua, Chokri Jouini, Ismaïl Maâla, Wassim Ben Tara, Mohamed Ben Youssef (attaquants).

- Hosni Karamosli, Ilyès Karamosli, Mohamed Ali Ben Othmen (joueurs complets et polyvalents)

- Anouer Taouerghi (libéro)

La délégation qui sera conduire par M. Amara Tamboura, membre fédéral, comprend, en outre, Karim Grandi, médecin, Ghofrane Edhib, kiné.

Le staff technique est composé de l'entraîneur principal l'Italien Jacob Antonio et de son assistant Yassine Sghaïri. Le DTN Kamel Rkaya sera également du voyage.

L'équipe effectuera au moins trois séances d'entraînement durant les trois jours qui précèdent le coup d'envoi.

La volley-ball Nations League remplace la World League

C'est officiel. Il n'y aura plus dorénavant de World League après 28 ans d'existance. Elle sera remplacée par une nouvelle compétition sous le nom de Volley-ball Nations League, qui verra le jour en mai prochain. Seules les grandes nations du volley-ball dans le monde y prendront part : le Brésil, la France, la Russie, la Pologne, les Etats-Unis, la Serbie, l'Italie, l'Argentine, l'Iran, l'Allemagne et la Chine. Les quatre invités sont l'Australie, la Corée du Sud, le Canada et la Bulgarie qui risquent d'être remplacés pour l'édition suivante, bien sûr en cas d'insuffisance de résultats par les mieux classés de la ligue des challengers, la division 2. Celle-ci démarrera également au milieu de l'année prochaine.

La Tunisie fera partie de cette nouvelle compétition mondiale conçue pour les équipes les moins brillantes chez les femmes, une formule identique portant le même nom pour remplacer le Grand prix féminin.

La dotation sera de deux millions de dollars pour les participants à la phase finale, plus un million de dollars pour le vainqueur chez les hommes comme chez les femmes.

Notons que les nouvelles décisions ont été annoncées par le président de la Fivb, Ary Garça, à l'occasion de la cérémonie du 70e anniversaire de la Fivb, tenue récemment à Paris.