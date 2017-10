Tunisie: « Un pas en avant mais on attend l'application »

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), Nourredine Taboubi, a souligné que les propositions du gouvernement au sujet de la loi de finances et de la réforme fiscale constituent «un pas en avant» à condition que ces propositions se concrétisent et que «les mains ne tremblent pas au moment de leur application car les mains tremblantes ne feront pas le printemps de la Tunisie», a-t-il dit.

Dans une interview accordée à l'agence TAP, Taboubi a appelé l'Assemblée des représentants du peuple à assumer son entière responsabilité lors de l'examen du budget de l'Etat pour l'exercice 2018, formant le souhait de voir l'intérêt national l'emporter sur «l'appartenance sectorielle» de manière à réaliser la justice fiscale, facteur de la justice sociale.

Les grands axes de ce budget, a-t-il fait savoir, sont l'élargissement du champs de la justice fiscale afin d'arriver à la justice sociale, ajoutant que l'organisation syndicale est prête à faire des sacrifices à condition que tout le monde en fasse de même et que des réponses soient données aux questions brûlantes dont celle de l'emploi des jeunes qui, faute de perspectives en Tunisie, se lancent dans l'aventure des embarcations de la mort ainsi qu'à celle des régions marginalisées pendant des décennies et qui attendent, aujourd'hui, de vraies réalisations en matière de développement durable afin que leurs habitants se sentent des citoyens à part entière.

Il a indiqué que le département des études au sein de l'Ugtt a, à deux occasions, examiné avec la participation d'experts les grands axes et chapitres du projet de budget de l'Etat au titre de 2018. L'Ugtt, a-t-il ajouté, a, lors de la dernière rencontre entre les signataires du Document de Carthage, présenté au chef du gouvernement et au ministre des Finances un document comportant une vision globale et claire sur la position de la centrale syndicale concernant les questions d'actualité et le projet de budget de l'Etat.

L'Ugtt, a-t-il dit, a eu une deuxième rencontre avec le chef du gouvernement après l'examen en Conseil ministériel du projet de budget de l'Etat, indiquant que plusieurs suggestions de l'organisation syndicale ont été retenues et d'autres ignorées.

Nous avons reçu, lundi dernier, une copie de ce projet et notre position à son égard émane de toutes les structures de l'Ugtt. Le bureau exécutif se réunira pour exprimer cette position, affirmant que le projet de loi de finances ne passera pas aux dépens des catégories démunies et marginalisées et au détriment de la classe moyenne.

Le point de discorde concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), précisant que l'Ugtt refuse l'augmentation de cette taxe.

L'Etat, a-t-il fait savoir, a mobilisé une enveloppe de 1.650 millions de dinars pour subventionner le secteur des carburants, ajoutant que si le montant de ces crédits augmente, les prix des carburants vont flamber et c'est la classe moyenne qui en subira les conséquences.

Taboubi a indiqué que la dernière augmentation de 100 millimes du prix des carburants a influé sur le taux d'inflation qui a dépassé, aujourd'hui, 5,4%, estimant que la dévaluation du dinar a des répercussions très négatives sur la croissance économique et sur le pouvoir d'achat du citoyen, d'autant que la majorité des produits de base sont importés.

Le secrétaire générale de la centrale syndicale a formé l'espoir de voir le rythme de production se rétablir en allusion à l'extraction du pétrole à Tataouine et Kébili.

Par ailleurs, le responsable syndical a qualifié d'«audacieuse» la décision de créer un fonds national de soutien à l'école et à la santé publiques dont les recettes proviennent des banques, des sociétés d'assurances et autres entreprises, soulignant la nécessité de préserver l'école publique.

Taboubi a ajouté au sujet de la position de l'Ugtt concernant la loi de finances 2018 qu'«il n'existe pas un travail parfait et nous ne sommes ni totalement satisfaits ni totalement mécontents». Cependant, les sacrifices qui seront consentis devront être partagés par tout le monde afin de surmonter le problème de l'endettement et réduire le déficit de la balance commerciale car il est du devoir de chacun, selon lui, de protéger l'économie nationale. C'est pour cette raison, a-t-il fait remarquer, qu'il importe de réviser la liste des produits importés et de supprimer ceux qui ne sont pas de première nécessité, tout en œuvrant à soutenir la production nationale.

Il a appelé à créer des instances de contrôle modernes et agissantes. L'Etat, a-t-il dit, doit assumer sa responsabilité dans le contrôle des circuits de distribution et l'économie informelle ainsi que dans la lutte contre la corruption dans les secteur public et privé.

Il a ajouté que lorsqu'une décision est prise pour consacrer la justice sociale en imposant des taxes sur un secteur donné, les protestations se multiplient et la décision est annulée. Il a, à cet égard, indiqué que 600 décisions juridiques ont été prises dans ce contexte dont 30 seulement ont été appliquées. Il a regretté le manque de conscience du fait que l'impôt est un «devoir national» réglementé par la loi et que «nul n'est au-dessus de la loi».