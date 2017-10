Ile Maurice: Grève de la faim des cleaners - Défilé de personnalités au jardin de la Compagnie

Samad Gunny, ex-conseiller de la ville de Quatre-Bornes et membre du Reform Party, est lui aussi venu apporter son soutien en tant que «vrai patriote». Toutefois, il dénonce la politisation de cette grève. Il se dit «révolté.» Et il espère que le gouvernement trouvera une solution pour ces femmes cleaners d'ici demain, vendredi.

Tania Diolle, candidate du Mouvement patriotique à la partielle au nº 18, affirme que c'est une situation difficile à laquelle font face les cleaners «d'autant plus que la fête du Divali est une fête de partage.» Elle souhaite que «le gouvernement puisse trouver une solution aussi rapidement que possible pour ces femmes qui vivent un drame humain».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.