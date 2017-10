Ghana: A 13 ans, Ama Gyan-Darkwa entre à l'Université , un record !

Ruth Ama Gyan-Darkwa, une jeune fille de 13 ans, a été admise à Kwame Nkrumah University of Science and Technology, l'une des plus prestigieuses universités du Ghana, pour y poursuivre des études de mathématiques. Elle devient le plus jeune étudiant à être a admis dans l'histoire de cette université.

Entrer à l'Université à cet Age relève d'une intelligence hors du commun, dans un pays où il faut normalement faire au moins 15 ans de la maternelle au secondaire avant d'entrer à l'Université.

Dans une interview donnée à la chaine Joy News le 11 Octobre, à l'Occasion de la Journée Internationale de la jeune fille, Gyan-Darkwa dit qu'elle doit son succès a la grâce de Dieu et a sa détermination d'être la meilleure.

Elle conseille les jeunes filles d'étudier sérieusement, et de suivre les conseils de leurs parents, puisque ces derniers savent ce qui est bien pour elles.

INSPIRATIONAL-Meet 13-Year-Old Ruth Ama Gyan Darkwa the youngest university student in Ghana. She is pursuing a Bachelor of Science degree in Mathematics at KNUST.

Le président du Ghana est son rôle modèle

Dans la même interview avec Joy News, la jeune a cité le président du Ghana Nana Akuffo-Addo comme la personne qui l'inspire le plus. Pour elle, Nana est une personne qui travaille dur et apprend beaucoup. Deux qualités qui promettent à Ama un avenir glorieux.

Mademoiselle Gyan-Darkwa a terminé l'école primaire à l'Age de 9 ans dans une école de Kumasi, la deuxième ville du pays. Elle a terminée l'école secondaire à l'Age de 12 ans à l'Ecole primaire Saint Louis, également à Kumasi.

Ama prévoit de faire plus tard des études d'Informatique afin d'utiliser ses compétences et sa passion pour les sciences et la technologie pour contribuer au développement de son pays.

Ama n'est pas la seule surdouée dans la famille. Sa sœur Grace Gyan, est aussi entrée a la même Kwame Nkrumah university au bas Age, et devrait être diplômée l'année prochaine en science politique à l'âge de 18 ans.

Ama elle devrait terminer son premier cycle universitaire en 2021 à l'Age de 17 ans. Leur père est un professeur de physique dans une école secondaire à Kumasi.