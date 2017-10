Angola: Un gouvernant veut la conjugaison d'efforts pour de nouveaux défis angolais

Luanda — Les efforts communs et le partage d?informations, l'engagement et le dévouement de tous dans une gestion transparente et participative afin de répondre aux défis auxquels fait face le ministère des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, a été défendu jeudi par titulaire du portefeuille, João Ernesto dos Santos.

Investiture de nouveaux responsables du Ministère des Anciens Combattants

Le gouvernant intervenait à la cérémonie d'investiture de nouveaux directeurs nationaux, chefs de département, consultants et chefs de section dans le cadre de la restructuration du secteur.

João Ernesto dos Santos a déclaré qu'il était conscient de la situation difficile dans laquelle se trouve le pays, qui affecte directement ou indirectement la mise en œuvre des programmes sectoriels.

"Il nous est toutefois interdit de croiser les bras, nous avons tous le devoir et l'obligation fonctionnelle de promouvoir des initiatives visant à trouver des solutions pour répondre aux besoins des anciens combattants et vétérans de la patrie ", a-t-il dit.

Il a indiqué qu'il était conscient du fait que le Ministère des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie n'est pas en mesure de résoudre les nombreux problèmes accumulés qui touchent les affiliés du secteur.

Dans ce contexte, il a également défendu la nécessité de mobiliser et d'impliquer d'autres sensibilités, à travers l'établissement de partenariats stratégiques avec diverses institutions qui réalisent des actions qui s'inscrivent dans la portée et la mission de ce secteur.

Pour le gouvernant, il sera nécessaire de reformuler les concepts, les programmes et la stratégie d'action, ce qui exige de tout le personnel du secteur à différents niveaux plus d'efforts, d'engagement et de dévouement.

Il a souligné que cet effort devrait se traduire par la nécessité de changer la mentalité, le comportement et les attitudes envers le travail.

«La relation des employés de ce secteur avec les anciens combattants et vétérans de la patrie et non seulement doit refléter une relation d'identité, de proximité et de respect, qui est entre autres l'un des critères qui seront inclus dans l'évaluation des employés de ce département ministériel ", a-t-il expliqué.

A cette occasion, il a appelé à la nécessité d'une formation technico-professionnelle, afin d'élever de plus en plus les niveaux de compétence et de professionnalisme, ainsi que la culture politique, juridique et organisationnelle.

Ont été investis 14 directeurs nationaux, 22 chefs de départements, cinq consutants, trois de section et une secrétaire.