Niger: Polémique autour du sort de rebelles tchadiens capturés début octobre

Parmi les quatre hommes figurent Mohamad Hassan Boulmaye, secrétaire général du CCSMR et le professeur Abderahmane Issa Yousouf. Tous deux sont des réfugiés politiques et possèdent des cartes de séjour en France.

Une convention de coopération judiciaire existe entre le Niger, le Mali et le Tchad depuis le mois de mai dernier, convention qui vise notamment à renforcer la sécurité et le contrôle aux frontières.

De leur côté, les autorités nigériennes livrent une tout autre version. Pour Niamey, ces rebelles tchadiens ont été arrêtés dans le désert à 400 km au nord de la frontière tchado-libyenne. Ils seraient entrés illégalement dans le pays, à bord d'un véhicule équipé d'armes lourdes, et se livraient à des activités illégales. La ville d'Agadez est la plaque tournante de trafics en tous genres et surtout de la drogue.

Selon le secrétaire général par intérim de ce mouvement, Mohamad Tahir Acheick, ces opposants étaient en mission politique à Niamey, et non aux alentours d'Agadez, comme l'affirment des sources officielles nigériennes.

Le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCSMR) exprime sa vive inquiétude concernant le sort des quatre rebelles tchadiens, par ailleurs membres de son bureau politique. Des rebelles qui ont été interpellés au Niger et devraient bientôt être extradés au Tchad. Dans un communiqué, ce mouvement appelle le Niger à ne pas les extrader et tient Niamey pour responsable de ce qui peut leur arriver une fois à N'Djamena. Ce groupe demande à la communauté internationale et les associations de défense des droits de l'homme d'agir en faveur de ses opposants.

