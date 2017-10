Togo: Le pays sous haute tension

L'opposition rejette ces appels au compromis et a également annoncé son refus de rencontrer la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) qui devait arriver mardi au Togo pour trois jours. Dépuis le début de la crise, des centaines de personnes se sont réfugiées au Ghana, dénonçant des arrestations arbitraires et des violences de la part des forces de sécurité, ce que le régime dément.

Mardi déjà, Sokodé, fief du Parti National Panafricain (PNP, opposition) s'était embrasé après l'arrestation d'un imam proche du PNP. Les violences avaient fait quatre morts - deux adolescents et deux soldats lynchés par la foule. La coalition de l'opposition, qui avait appelé les Togolais à manifester, a dénombré "deux morts dont un élève de 11 ans" et "au moins 20 blessés graves" dans la seule ville de Lomé.

