Afrique Centrale: Peu d'espoir pour la Conférence internationale de la région des grands lacs

En RDC, les ONG de défense des droits de l'homme exigent la libération de plus d'une dizaine des jeunes… Plus »

Pour Maixent Hanimbat, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, la situation de la RDC, la grande voisine, dont le processus électoral - notamment l'accord de la Saint-Sylvestre - devrait primer sur la rencontre. "On doit être sérieux ! la RDC a signé il y a un an un accord politique interne qui engageait tous les acteurs politiques en interne. Il est plus solide qu'un papier qui fait à l'Union africaine avec des acteurs qui n'ont pas d'emprise sur le terrain. Or, l'accord d'Addis Abebas n'est qu'un club des chefs d'Etat. Pour la plupart, ce sont des gens qui se sont cramponnés au pouvoir en tripatouillant les constitutions. Je ne vois pas que Brazzaville sera une évolution considérable dans la résolution de la crise en RDC"

