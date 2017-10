Mali: La principale coalition terroriste multiplie les opérations de propagande

« Il y a un travail de souterrain, nous sommes en contact avec plusieurs ministres de ce gouvernement, témoigne Dia Sacko, l'une des membres d'un comité de soutien, avec lesquels on travaille et on discute des otages maliens. Mais la timidité et le silence ne sont toujours pas compréhensibles. Ce sont des Maliens qui sont pris en otage, il faut se mobiliser, il faut rester uni pour ce pays-là et surtout dire à ces personnes qui sont prises en otage qu'elles ne sont pas abandonnées, d'où la mobilisation. »

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans multiplie les opérations de propagande. Jeudi soir, ce sont des photos d'attaques contre l'armée malienne qui ont été diffusées, et une revendication, celle de l'enlèvement d'un commandant de gendarmerie dans la zone de Nara, près de la frontière mauritanienne. Une revendication qui s'ajoute aux premières preuves de vie des onze militaires maliens diffusée mercredi. Le gouvernement garde le silence sur ce sujet mais les comités de défenses des otages restent mobilisés.

