Togo: Nouvelle journée de manifestation

La crise que traverse le Togo depuis le mois d'août a eu beaucoup d'impact sur le pays. Outre les dégâts matériels, plusieurs citoyens togolais ont perdu la vie. Selon un bilan établi par Amnesty International, les manifestations ont fait à ce jour en tout huit morts dont quatre par balle. Parmi ces victimes, on dénombre deux militaires lynchés et deux enfants.

"Je ne sais pas ce que vous appelez milice. Nous avons le devoir de faire attention, il y a des jeunes qui se sont organisés pour défendre leur quartier. J'ai même dit que ce n'est pas leur rôle, c'est le rôle de la police et de la gendarmerie. Vous savez, nos pays sont fragiles, la notion d'ethnie et de religion est encore réelle. Quand les gens disent : d'où viennent ceux qui sont venus nous déranger, qu'est ce qu'ils veulent? Les gens sont tentés de dire : on va se défendre. Nous devons faire très attention. La démocratie est beaucoup plus compliquée en Afrique qu´en Europe. Que chacun prenne sa responsabilité pour le calme."

"Le danger, c'est beaucoup plus des règlements de compte communautaires. Je crois que les forces de l'ordre ont pour mission d'empêcher une occupation de la voie publique. Je ne crois pas que des représailles puissent venir de la force publique. Mais je crains que d'autres communautés réagissent à la naissance de ces milices qui ont, par tradition, travaillé aux côtés du pouvoir en place. C´est pourquoi nous en appelons au calme et demandons à ce que ces milices disparaissent du paysage public. Le risque c'est que d'autres communautés puissent récupérer une bataille qui reste essentiellement politique."

Mais lors des deux dernières manifestations, leur présence était plus visible qu'auparavant. Et Gerry Taama, le président du parti Nouvel engagement togolais (NET) redoute le risque d'un conflit communautaire.

