Mali: Le CICR dénonce une dégradation de la sécurité de son personnel

De manière générale, le CICR a souffert de quatorze incidents de sécurité graves au Mali en 2017 contre deux seulement en 2016. Ceci démontre une claire détérioration de la situation au niveau de la criminalité, et particulièrement à Kidal où, à quatre reprises, nos locaux ont été cambriolés. Mais nous avons bon espoir de retrouver un niveau de sécurité suffisant et un respect suffisant de l'action humanitaire neutre du CICR

Dans la nuit de dimanche à lundi, une de nos résidences à Kidal dans laquelle dormaient quelques-uns de nos expatriés a été attaquée et cambriolée par des hommes en armes. Les individus ont même tenté de forcer les portes des chambres des délégués du CICR. Il nous faut un certain temps de réflexion, il nous faut un temps de repos pour les personnes qui ont été choquées à l'intérieur de notre résidence. Il nous faut un temps de discussion avec les autorités locales.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé, dans un communiqué publié mercredi, la suspension d'une partie de ses activités dans la région de Kidal, dans le nord du Mali. Une suspension qui affectera des activités telles que la distribution de nourriture, de matériel et qui risque de retarder plusieurs projets en matière d'accès à l'eau et d'assainissement. En cause : des conditions de sécurité de plus en plus incertaines. Le CICR continuera tout de même à assurer ses activités de chirurgie d'urgence à l'hôpital de Kidal.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.