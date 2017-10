Cameroun: Des Bus "made in Cameroun"

Le directeur administratif souligne que les bus "made in Cameroun" ont un meilleur rapport qualité-prix. Une demi-dizaine de sociétés locales de transport en commun est déjà dans son portefeuille clients. Il estime désormais le site de l'entreprise trop étroit, et tend la main aux pouvoirs publics pour bénéficier d'une aide.

Il aura fallu dix ans pour monter cette usine. 12 bus y ont été construits la première année de fonctionnement en 2015, 30 bus en 2016, et la société entend doubler sa production en 2017. Les gabarits sont de 45, 50, 55 et 70 places assises.

L'entreprise Sotrabus n'est pas un simple assembleur mais aussi un constructeur automobile puisque certaines pièces sont fabriquées sur place. David Nchéonoussi, le directeur administratif précise: "Nous procédons à la construction et l'assemblage. Vous allez voir qu'on préfabrique d'abord les pièces à part, à base des matières premières importées ou achetées localement. Une fois les pièces préfabriquées, on procède à l'assemblage pour avoir un bus."

Le client, c'est Antoine Sotako, directeur administratif d'une société de transporteurs en commun, qui préfère les bus fabriqués dans cette usine: "On a cet avantage que pour ce qui concerne la construction, on voit ce qui se passe sur place. Contrairement à ce qu'on importe sans savoir avec quel type de matériel le bus a été construit. Nous sommes à l'usine, nous voyons la construction des véhicules que nous allons utiliser. Donc, ça nous rassure" précise t'il.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.