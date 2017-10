Sénégal: Les cheminots de la ligne Dakar-Bamako en grève

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Désormais, les cheminots ne veulent parler qu'avec une seule personne, explique Cheikh Diene, délégué syndical Fédé Rail et cheminot depuis 42 ans : « On demande à notre président ce qui se passe, il n'a qu'à dire aux cheminots qu'est-ce qu'il veut pour ce chemin de fer ».

La compagnie a tant de peine qu'à la station de Bel Air l'électricité a été coupée explique le chef de gare Ousseynou Badia : « On a pas de recette, il n'y a rien, on a arrêté l'électricité pour non-paiement des factures ».

Dépité lorsqu'il voit l'état du matériel, Mamadou Dioussé, expert en déraillement, raconte : « On faisait quatre trains par jour, actuellement on peut même pas faire quatre trains par mois, c'est vraiment triste ».

