Madagascar: Épidémie - La barre de cent morts de peste approche

Photo: lexpress.mu

Une vue de la capitale malgache

L'épidémie de peste a tué près de cent personnes en deux mois et demi. La riposte est renforcée au niveau de la communauté.

La barre de la centaine sera bientôt dépassée en terme de décès suspects de peste. Le ministère de la Santé publique a déclaré, hier, quatre-vingt-quinze décès sur les neuf cent onze cas répertoriés entre le 1er août et le 18 octobre à 23 heures. Dans la région d'Analamanga, on compte trente et un morts et plus de cinq cent cas. Hier, aucun décès n'a été rapporté dans la ville d'Antananarivo.

Des médecins présagent, toutefois, qu'il ne restera plus beaucoup de temps pour que ce chiffre soit atteint et dépassé. Ils sont certains qu'il y a encore des malades qui restent chez eux sans traitement, au risque de propager la bactérie. Pas plus tard qu'avant-hier, un malade s'est évadé de l'hôpital d'Anosy Avaratra, avec un grand risque de transmission de la maladie aux personnes qui sont entrées en contact avec lui, dès sa sortie de l'hôpital, selon un responsable auprès du ministère de la Santé publique, hier. Il précise qu'une personne ayant contracté la bactérie ne devrait pas mourir, s'il reçoit les soins à temps. « Sur la totalité des cas, cinq cent cinquante-quatre personnes ont été guéries », affirme le Dr Mahery Ratsitorahana, directeur de la veille sanitaire et surveillance épidémiologique,.

Non pris en charge

Au niveau de la communauté, le ministère de la Santé publique enchaine et renforce la riposte pour détecter toutes les personnes pouvant présenter les symptômes. « À chaque cas, on cherche toutes les personnes en contact avec un pestiféré pour la chimiprophylaxie et la désinfection des lieux où le malade ou le défunt est passé. On effectue, en outre, le traçage des contacts. Mille huit cent agents se répartissent au niveau de la communauté pour la recherche active des cas », souligne le secrétaire général du ministère de la Santé publique, le Dr Joséa Ratsirarson.

Lors d'une conférence de presse sur la situation de peste à Ambohidahy, hier, le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo, s'est félicité des fruits de ces activités, en affirmant la baisse des malades traités. « La majorité des cas reçus actuellement au niveau des hôpitaux ne sont pas des malades de la peste », lance-t-il. C'est trop tôt pour se réjouir d'une telle avancée. Ces derniers jours, des décès de pestiférés ont été signalés dans leur foyer, à savoir à Ampefiloha-Ambodirano, à Andranomanalina, à Mahamasina, par la direction de la Santé et de l'hygiène au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. Ce qui confirme la possibilité d'existence de cas de malades non pris en charge et hors du contrôle des agents de santé au niveau de la communauté.