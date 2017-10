Cote d'Ivoire: ASSE - Le clan Bamba trop gourmand ?

En discussion avec l'AS Saint-Etienne depuis quelques semaines en vue de la prolongation de son contrat, Jonathan Bamba n'a pour le moment pas trouvé de terrain d'entente avec ses dirigeants.

L'attaquant français d'origine ivoirienne a donc été écarté du groupe des Verts jusqu'à nouvel ordre et on en sait un peu plus sur ses exigences.

Selon L'Equipe l'ASSE compteraient lui proposer 55 000 euros par mois. Une somme loin des exigences du clan du joueur qui réclamerait « un contrat progressif à 130 000€ la première année, 140 000€ la suivante et 150 000€ la dernière ainsi qu'une prime annuelle fixe de 650 000€ et diverses primes de classement comprises entre 135 000 et 300 000€ », indique L'Equipe. Quand on sait que l'attaquant de 21 ans gagne actuellement 18 000 euros mensuel, il y a de quoi s'étonner en ce qui concerne ses exigences.