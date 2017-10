Togo: Crise dans le pays - La discrète médiation du président béninois Patrice Talon

Tension et climat de peur règnent à Lomé alors qu'une nouvelle manifestation de l'opposition… Plus »

Il y a eu un tête-à-tête entre les deux présidents et des messages délivrés. Le visiteur venu de Cotonou ne verra personne d'autre avant de repartir. Avant la rencontre de mercredi, on apprend que des opposants togolais seraient passés à Cotonou.

Depuis le début de la crise et selon nos informations, Patrice Talon et Faure Gnassingbé se sont régulièrement parlé au téléphone. Le 11 octobre dernier, il fait escale chez son voisin en difficulté pour quelques heures.

Le président béninois joue bel et bien les médiateurs à Lomé entre le pouvoir et l'opposition. Mais les choses se font dans la totale discrétion. Pas de bruit, pas de fuite.

