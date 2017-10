Sénégal: 3 millions de dollars d'Ecobank pour l'accès des PME à la commande publique

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

« Ce sont des solutions très salutaires en plus d’autres idées qui permettent à l’entreprise qui est dans la zone UEMOA francophone de pouvoir commercer avec une entreprise anglophone de la CEDEAO, notamment au Nigéria et au Ghana ».

M. Sarr se réjouit ainsi des solutions qu’offre Ecobank Sénégal dans ce sens notamment avec la labellisation des Pme et leur intérêt sur les contrats de filières. « Nous avons une solution qui permet à la Pme qui n’est pas suffisamment structurée d’avoir accès au financement grâce à un partenariat entre l’Adepme, le Bureau de mise à niveau et Ecobank ».

M. Alioune Sarr confie que le Plan Sénégal Emergent (Pse) fait des Pme le moteur de son économie et un tel forum adresse des préoccupations majeures des Pme qui se résument par la réduction des coûts des échanges commerciaux au niveau des corridors principaux, l’amélioration de l’environnement des affaires avec la suppression de tout ce qui est barrières non tarifaires injustement imposées aux Pme.

Venu présider la rencontre, le ministre sénégalais du commerce, du secteur informel de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME estime que ce forum sur le commerce infrarégional est une excellente initiative du moment qu’au niveau de la CEDEAO, en général, et du Sénégal, en particulier, les Pme constituent parfois 98% du tissu économique.

De l’avis de M. Ackré, « Ecobank n’a pas l’objectif de financer l’ensemble des entreprises sénégalaises mais créer cette dynamique pour permettre à l’ensemble du secteur financier de prendre le relai et d’accompagner beaucoup plus d’entreprises et de Pme sénégalaises ».

Les Petites et Moyennes entreprises sénégalaises ont désormais une clé qui leur ouvre les portes de la commande publique estimée à 1500 milliards de F Cfa par an. La bonne nouvelle leur est venue d’Ecobank qui a pris cette initiative dans la dynamique de contribuer de manière efficace aux financements des échanges commerciaux entre les pays africains en vue de soutenir le développement du pays.

