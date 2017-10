Cote d'Ivoire: Une épidémie de fièvre porcine dans le nord du pays

En Côte d'Ivoire, une épidémie de peste porcine s'est déclarée dans la circonscription de Ferkessédougou dans le nord du pays début septembre. Le ministère des Ressources animales et Halieutiques a donc décidé de prendre des mesures pour circonscrire la maladie qui n'est pas mortelle pour l'homme mais peut faire de sérieux dégâts dans les cheptels.

A en croire les autorités ivoiriennes, avec cette alerte, c'est plus le principe de précaution qui prévaut qu'une crainte de propagation du virus dans tout le pays.

Mais, fort des expériences passées de 2015, et surtout de 1996 où l'épidémie incurable avait tué plus de 100 000 porcs, le ministère des Ressources animales et Halieutiques préconise cette fois la prise de risque zéro.

Zoumana Meité Anlyou, le directeur de cabinet du ministère énumère les mesures prises par les autorité : « Premièrement, l'interdiction des mouvements de la commercialisation et de la consommation publique des porcs et des produits dérivés dans la zone de Ferkessédougou ; l'abattage des animaux dans les zones infectées ; la destruction des carcasses et du matériel infecté ; la désinfection des porcheries, du matériel d'élevage et des lieux contaminés ; l'institution d'une veille sanitaire sur l'étendue du territoire national et la mise en fonctionnement immédiate des forces de contrôle sanitaire ».

« Nous, nous sommes vraiment sereins, rassurés d'avance parce que le ministère sait comment endiguer, comment traiter cette maladie, explique Charles-Emmanuel Yacé, le président de l'interprofession porcine.

Une fois que les abattages ont eu lieu, ils allouent aux éleveurs une certaine somme pour leur permettre de redémarrer, parfois pas suffisante. Mais le manque à gagner pour un éleveur qui est touché, l'éleveur perd tout. Il doit redémarrer à zéro ».

Le ministère ivoirien ne donne pas d'indication sur le nombre de bêtes qui seront concernées par ces mesures d'abattage et de destruction dans la région de Ferkessédougou, mais il insiste sur le fait que cette maladie est inoffensive pour l'humain.