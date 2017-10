Le Rwanda s'est vu décerné le Prix international du café Ernesto Illy 2017 à New-York aux Etats-Unis d'Amérique. Ce sont trois jeunes rwandais qui ont donné ce privilège au pays. Ce prix est l'un des meilleurs décernés chaque année dans le domaine du café. De quoi faire du Rwanda, un nouvel ambassadeur du Café dans le monde.

Le Prix international du Café Ernesto Ernesto Illy 2017 consacre trois jeunes rwandais. Une fierté pour le pays, mais aussi pour toute l'Afrique.

Ils ont pu imposer le café rwandais sur celui d'une vingtaine d'autres. Jean Bosco Ngabonziza, Jean Paul Tumwamini Ndamwemera et Faustin Nzabarakize font ainsi honneur au Rwanda.

Le prix a été remis à New-York. C'est Valentine Rugwabiza, ambassadeur du pays qui a représenté les lauréats. Le Rwanda, donne ainsi à l'Afrique la preuve qu'il est possible de se hisser au sommet du monde. Il faut juste qu'on le désire et qu'on y travail

Prix international du café Ernesto Illy 2017, l'arôme rwandais

Selon les organisateurs de l'élément, ce sont les arômes uniques que ces trois producteurs ont su donné au café du Rwanda qui ont fait la différence. Le pays a déjà exporté entre 2016-2017, près de 19 tonnes de café. Ce qui a généré un revenu de près de 60 millions de dollars.

Avec la coopération japonaise, le Kenya fait former des experts du café. L'idée est d'augmenter la consommation locale et améliorer la productivité.

Cette formation grâce à la coopération japonaise est aussi focalisée sur la commercialisation. C'est donc dire que ce Prix International du café Ernesto Illy 2017 que reçoit le pays n'est pas le fruit d'un hasard.

Le Rwanda initie des actions concrètes pour son café

#Rwanda awarded at the 2nd Ernesto Illy Int'l Coffee Award @UN.Award recognizes top quality growers of the best coffee beans across the 🌎 pic.twitter.com/oQ9Jh4grRk

-- Mission of Rwanda UN (@RwandaUN) 16 octobre 2017

D'ores et déjà les résultats se pointent pour le Rwanda. Au-delà du Prix International du café Ernesto Illy 2017 qui est une reconnaissance, le pays tire des profits économiques de son investissement.

Et selon le Dr Celestin Gatarayiha, directeur du conseil d'administration, une sensibilisation est en cours pour « permettre à plus de 400 000 agriculteurs rwandais d'adopter de bonnes pratiques agricoles et post-récolte qui augmenteront non seulement la productivité mais aussi la qualité de leur café ».

Jean Bosco Ngabonziza, Jean Paul Tumwamini Ndamwemera et Faustin Nzabarakize font ainsi honneur au Rwanda ont été respectivement premier, deuxième et troisième meilleur café du Rwanda en 2017.

Et pour rappel, le Prix International du café Ernesto Illy 2017 est initié pour honorer chaque année, les trois meilleurs café de plusieurs pays.