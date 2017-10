Burkina Faso: 98,13% de consommations irrégulières de carburant proviennent de la présidence du pays

Dans le souci d'améliorer la gestion dans l'administration publique, l'ASCE-LC recommande la réduction du nombre de comptes et l'élaboration d'une règlementation uniforme pour la gestion du carburant et lubrifiants.

L'audit de la gestion 2016 du gouvernement a permis de constater une amélioration de la gestion de la commande publique, des comptes de dépôt, des régie d'avances et du carburant et lubrifiants. Toutefois, des irrégularités récurrentes ont été relevées notamment dans la gestion des régies d'avances et du carburant et lubrifiants.

S'agissant de la gestion des comptes de dépôts, sur 177 099 019 792 FCFA de dépenses contrôlées, 1 014 491 804 FCA sont des dépenses irrégulières dont 3 244 315 FCA de dépenses inéligibles. Le contrôleur général d'Etat a indiqué que ces dépenses irrégulières d'un montant de 1 014 491 804 FCA représentent 0,57% des dépenses totales. «Ce taux était de 2,67% en 2015. On note ainsi une baisse de 2,10 pour ce ratio par rapport à 2015. Cette situation traduit les efforts fournis pour le respect de la régularité des dépenses», fait remarquer M. Ibriga. Toutefois, Luc Ibriga recommande que l'existence de dépenses irrégulières doit appeler à plus de rigueur dans l'exécution des dépenses publiques.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

