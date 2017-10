Mali: Gestion de l'eau - Les acteurs se concertent

Aussi, les participants vont discuter de l'état des lieux du barrage de Markala dans le cadre de la mise en œuvre de la GIRE, les difficultés rencontrées, les spéculations cultivées et techniques agricoles en période d'étiages et de crue, entretiens du réseau.

Cet atelier doit sensibiliser les acteurs et usagers des barrages de Sélingué, de Markala et aval sur l'utilisation des différentes techniques d'économie d'eau en période d'étiages, en vue de parvenir au respect de principe GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eau).

Les enjeux de la gestion de l'eau sont importants de nos jours. Ils se posent en termes de disponibilité à l'ensemble des usagers situés en aval des Ouvrages dans le cadre de l'allocation des Ressources en Eau, et se trouvent être impactés par les effets des changements climatiques et de la variabilité climatique.

