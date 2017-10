Amorcés le samedi 14 octobre dernier au Palais du Peuple, les travaux de la deuxième évaluation du processus électoral en cours en RD-Congo ont pris fin, le mercredi 18 octobre 2017, tard dans la soirée.

Conformément à l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, a rappelé le Premier Ministre, M. Bruno Tshibala Nzenzhe, dans son discours de clôture, le Gouvernement, le CNSA et la CENI, assistés de leurs experts respectifs et en présence des partenaires multilatéraux de la RDC, ont procédé à une évaluation sérieuse et sans complaisance de l'état d'avancement du processus électoral au Congo-Kinshasa.

Un travail de grande qualité y a été produit, en vue de permettre à la CENI de recadrer le processus électoral en cours qui doit connaître, à court terme, des avancées significatives. De l'avis du Premier Ministre, le futur calendrier électoral, dont il souhaite la publication dans les meilleurs délais, doit être réaliste.

L'ambition de son Gouvernement, a-t-il souligné, est d'offrir au peuple congolais les meilleures élections de l'histoire récente de la République Démocratique du Congo. Mais, en attendant la publication imminente dudit calendrier électoral, le Chef du Gouvernement lance également, un appel au calme à tous les congolais.

Il les appelle à défendre la paix, la stabilité, la concorde nationale et la jeune démocratie congolaise, en mettant l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans et égoïstes.

"Nous devons tous montrer à la face du monde que nous sommes un peuple mûr, responsable et capable de prendre son destin en mains dans la justice, la paix et le travail", a-t-il motivé. Ci-après, l'intégralité du Discours du Premier Ministre, Bruno Tshibala, lors de la clôture de la tripartite.

Discours de SEM le Premier Ministre lors de la Cérémonie de clôture des travaux d'évaluation du processus électoral par le Gouvernement, la CENI et le CNSA au Palais du Peuple (Kinshasa, mercredi 18 octobre 2017)

Honorables Députés et Sénateurs,

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,

Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante,

Monsieur le Président du Conseil National du Suivi de l'Accord et du processus électoral,

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des missions diplomatiques,

Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations internationales et des Agences du Système des Nations Unies,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,

C'est encore avec un immense plaisir que je m'adresse devant cette auguste assemblée pour la deuxième fois dans l'espace de cinq jours, à l'occasion, cette fois-ci, de la présente cérémonie de clôture des travaux de la deuxième évaluation du processus électoral par le Gouvernement, le CNSA et la CENI.

En effet, ouverts le samedi 14 octobre dernier dans cette même salle du Palais du Peuple, les travaux de la deuxième évaluation du processus électoral en cours dans notre pays par le Gouvernement, le CNSA et la CENI s'achèvent aujourd'hui.

Conformément à l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, les trois institutions que je viens de citer, assistées par leurs experts respectifs, et en présence des partenaires multilatéraux de la RDC, ont procédé à une évaluation sérieuse et sans complaisance de l'état d'avancement du processus électoral en cours.

Les participants ont travaillé avec assiduité, rigueur intellectuelle et dévouement pour identifier les progrès déjà réalisés et les activités qui restent encore à accomplir sur le chemin qui mène notre peuple vers les élections crédibles, transparentes et apaisées.

Les travaux d'évaluation du processus électoral ont permis d'aboutir aux conclusions et recommandations pertinentes consignées dans le rapport final et le communiqué final qui viennent d'être lus en plénière.

C'est ici le lieu pour moi de présenter mes très sincères félicitations à tous les participants pour avoir produit un travail de grande qualité en vue de permettre à la CENI de recadrer le processus électoral en cours qui doit connaître, à court terme, des avancées significatives.

Comme je l'avais indiqué dans mon discours d'ouverture le samedi 14 octobre dernier, la CENI dispose maintenant, à l'issue de ces travaux d'évaluation, de tous les éléments nécessaires pour préparer et publier, dans les plus brefs délais, le calendrier électoral en vue de paver et de baliser le chemin qui va conduire le peuple congolais vers les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays.

A mon avis, le futur calendrier électoral, dont nous souhaitons la publication dans les meilleurs délais, doit être réaliste.

Mesdames et Messieurs

Je ne cesserai jamais de le répéter : le Gouvernement d'union nationale a une mission principale, pour ne pas dire l'unique mission. Il s'agit de l'organisation au cours des prochains mois des élections crédibles, transparentes et apaisées en RDC.

A cet égard, comme je l'ai souvent répété, l'ambition de mon Gouvernement est d'offrir au peuple congolais les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. Le régime démocratique et républicain que nous avons choisi pour notre développement et notre vivre ensemble ne peut s'enraciner dans notre société que par la tenue des élections à intervalles réguliers et qui soient crédibles et transparentes.

C'est pourquoi, mon Gouvernement fera tout ce qui est possible pour remplir toutes ses obligations en rapport avec l'organisation des prochaines élections, telles qu'elles sont prévues dans l'Accord politique du 31 décembre 2016 et rappelées dans les conclusions et recommandations des travaux de la deuxième évaluation du processus électoral.

J'espère que la communauté internationale fera de même en ce qui concerne ses propres engagements qu'elle a souscrits en vue d'apporter son soutien matériel et financier au processus électoral en cours dans notre pays.

En attendant la publication imminente du calendrier électoral, je lance un appel à tous les congolais de rester calmes, de défendre la paix, la stabilité, la concorde nationale et la jeune démocratie congolaise en mettant l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans et égoïstes.

Nous devons tous montrer à la face du monde que nous sommes un peuple mûr, responsable et capable de prendre son destin en mains dans la justice, la paix et le travail.

Que vive la République Démocratique Du Congo !

Que Dieu bénisse le peuple congolais !

Sur ce, je déclare clos les travaux de la deuxième évaluation du processus électoral par le Gouvernement, le CNSA et a CENI

Je vous remercie