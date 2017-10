Ile Maurice: National wage consultative council - Un salaire minimum de plus de Rs 8 000 improbable

Les dernières consultations avec les différentes parties concernées (syndicats et employeurs) avant la publication du rapport sont prévues d'ici deux semaines. La publication du rapport devrait se faire peu après. Et l'application du salaire minimum est quant à elle prévue dès janvier 2018.

Par ailleurs, un membre en vue du comité a expliqué à l'express, hier, qu'il ne faut faire aucun amalgame entre salaire minimum national et le seuil du Negative Income Tax (NIT). Le ministère des Finances a imposé en effet, pour un individu, un seuil haut de Rs 9 900 par mois pour distinguer les foyers fiscaux concernés par le NIT. Or, le NWCC n'est pas du tout concerné par ce montant. Au sein du conseil, on indique que le barème fiscal du NIT ne devrait pas être utilisé comme benchmark pour établir un salaire minimum.

Un autre courant de pensée qui se précise au sein du conseil est celui qui vise à établir des minimas de salaire par segments d'activité. Le modèle serait celui adopté par le National Remuneration Board et qui est appliqué dans au moins trente secteurs d'activité. Or, cela serait en contradiction avec la démarche de calcul d'un salaire minimum national unique.

Le NWCC prend pour exemple deux segments d'emploi : l'industrie textile et le secteur des employés de maison. Face au désarroi causé par la fermeture de l'usine Avant et des autres usines, les membres du comité se sont penchés sur les difficultés de l'industrie du textile.

