Ile Maurice: Procédure de redressement - Les mandataires judiciaires appelés à se regrouper

Outre ces thèmes, les points faibles de l'Insolvency Act de 2009 seront pris en compte lors de la conférence de novembre. Parmi eux, il y a l'incohérence entre les dispositions de cette législation et la pratique, les facteurs qui empêchent les mandataires judiciaires d'appliquer concrètement les dispositions de la loi, les lacunes au niveau de l'exercice même de la profession, l'application de l'Insolvency Act au niveau des sociétés domiciliées à Maurice et qui évoluent dans le global business lorsqu'il est question de tenir compte des actifs d'une société en procédure de redressement qui sont dispersés dans plusieurs pays.

Parmi les thèmes qui serviront de point de dé- part à des échanges entre les participants, il y a entre autres l'importance de procédures de liquidation dans une économie de marché, la structure et la stratégie des sociétés engagées dans le global business, la gestion des cas d'insolvabilité en ce qui concerne des sociétés incorporées dans une juridiction mais dont les activités se déroulent dans une autre, les modèles de procédure de redressement judiciaire et leurs avantages, les mesures à mettre en place après qu'un pays s'est doté d'une législation sur la liquidation.

