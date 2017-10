Cameroun: Laissez Brenda tranquille !

C'est le titre de ma colère. L'objet ? Brenda. Biya Eyenga Ele Anastasie Brenda, l'unique fille connue du président. Oui, il s'agit bien de la fille de Paul Barthélémy Biya Bi M'vondo, chef d'état de son état, et pardon pour la redondance ! Vraiment, ces Camerounais ! Mes amis, vous avez l'art de voir le diable sur toutes les cornes ! Le bœuf, vous critiquez ! Le rhinocéros, vous critiquez ! La chèvre, vous critiquez !

Ce qu'il faut critiquer, vous ne critiquez pas, mais ce qu'il ne faut pas critiquer, vous achetez, même à crédit. Mes frères ! Vous êtes des extraterrestres ? Des mutants ?

Si ma mémoire est bonne, n'est-ce pas vous encore qui passez votre temps à aller dans les médias pour critiquer ces personnalités qui envoient leurs enfants étudier en Europe ou aux Etats-Unis dans de grandes écoles hors de prix pendant que les autres Camerounais n'ont d'autre choix que de se déporter dans les « écuries » nationales erigées en tombeaux du savoir ?

Voici que Paul Biya, curieux personnage devant le Seigneur permet, accepte, autorise, que dis-je, s'aperçoit que sa fille chérie veut entrer à l'Enam, et cela vous énerve ? Et sur concours svp ! Brenda qui à ma connaissance, étudie logiquement aux States...

Vous vous souvenez j'espère, du scandale de la maltraitance dont elle se serait, toujours selon vous, rendue coupable aux Usa il ya quelques mois, vis-à-vis de certain chauffeur de taxi en livrée ? Tout çà, c'est toujours vous qui écrivez !

Le jour ou Brenda Biya doit passer son concours au Cameroun comme les autres étudiants, vous sortez l'affaire dans les réseaux sociaux, comme si c'était une abomination ! La fille du président du Cameroun serait-elle persona non grata dans les écoles de son propre pays?

Je vous rappelle que même les Tchadiens ont le droit d'étudier à l'Enam! Et puis, avec votre mauvais Français que vous parlez là, pour dire comme au quartier, qui vous a menti que passer un examen signifie être reçu à cet examen ?

Laissez Brenda tranquille ! Les mêmes qui disent que la mère n'était pas à l'école, c'est vous ! Mais quand la fille veut aller à l'école, vous bavardez... Toujours vous ! Et dire que c'est un brillant enseignant qui aurait m'a-t-on dit, eu la lumineuse idée de laisser glisser l'info !

Un prof de Fac ! Si ce n'est pas triste... Bien entendu, ceci a créé le buzz. La presse s'est emparée de l'affaire. Pas forcément pour s'en offusquer, au contraire, mais pour mieux s'en féliciter.

Mais quels sont donc ces oisifs de la matière grise qui préfèrent glisser sur les vrais problèmes pour ne s'agripper qu'aux foutaises et autres futilités dont le monde, soit dit en passant, se fiche pas mal ? Franck Biya, le fils aîné du même Paul Biya n'a-t-il pas fait ses études au collège de la Retraite à Yaoundé ?

Pourquoi vous n'en avez pas parlé ? Si Paul Biya avait inscrit Franck à Fustel des Coulanges, je suis sûre que vous alliez bavarder. Franck effectue-t-il un stage, a-t-il trouvé un petit travail à la Cobac ? Tout de suite, c'est la panique !

Pourquoi ? Pourquoi refuser de ne pas voir en Paul Biya que ce monstre définitivement froid et glaciel qu'on déplore, quand il s'agit de sa chaise présidentielle et autres pratiques jugées bizarres ?

Pourquoi lui dénier le fait d'être humble ou modeste sur bien des plans ? Vous voulez un conseil? You please shut up your f...cken dirty mouth ! En Français facile, çà veut dire: laissez Brenda tranquille ! Si je vous mens, continuez d'insister...

N'oubliez pas que c'est son père qui fait et défait bien des destins dans ce pays ! On l'a vu au Sénégal, en Guinée Equatoriale, chez Kabila etc. Vous croyez qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir comment ? Bebela Zamba !

A la place de Paul Biya, je nommerais ma Brenda dans le prochain gouvernement. Ministre de l'Administration Territoriale ou Ministre de la Justice Garde des Sceaux ! Comme çà, vous verriez que l'Enam, c'est petit !