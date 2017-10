Congo-Kinshasa: Une dizaine de jeunes arrêtés après des manifestations à Kinshasa

« Nous sommes profondément préoccupés par l'enlèvement et la détention au secret de 13 membres de mouvements citoyens et aussi de l'enlèvement et de la détention au secret jusqu'à maintenant de deux militants, Marie-Joëlle et Simbo du mouvement citoyen Echa, Engagement des Congolais pour le changement, et de monsieur Dickson Mputu Dikassa qui est lui du mouvement Filimbi », a affirmé Georges Kapiamba, le coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj).

L'une devant l'ambassade des Etats-Unis où des membres du mouvement citoyen « Arrête et va-t'en ! » se sont rassemblés, et l'autre sur le campus de l'université de Kinshasa. Une épreuve pour les dirigeants de la RDC après l'admission du pays au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

