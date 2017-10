Congo-Kinshasa: La MP multiplie les foyers de tension pour modifier la Constitution

Le mauvais climat des affaires en RDC revient régulièrement dans la plupart des conversations et ateliers tenus dans diverses places de Kinshasa et du pays. L'exemple le plus récent est celui administré par la grande société brassicole « Bralima », qui a lancé un cri d'alarme au sujet du mauvais état de sa situation financière.

Laquelle est en train de se dégrader dangereusement au point de s'attendre à une réduction inévitable du personnel à tous les niveaux. Déjà grandes usines, à savoir celles de Boma et de Mbandaka ont déjà mis la clé sous le paillasson suite à la forte baisse de la consommation consécutive au pouvoir d'achat très faible de la population, à la pression fiscale caractérisée par des taxes exorbitantes, aux frais tout aussi exorbitants des factures d'eau, d'électricité, carburant et d'autres intrants dans la production de la bière et des boissons gazeuses.

Cet état des choses, comme tant d'autres ne semble pas émouvoir moins du monde les ténors de la majorité qui s'amusent plutôt multiplier des foyers de tension à travers le territoire national. profitent de n'importe quelle occasion pour provoquer l'opinion directement, soit par le biais de tout acteur social ou politique vue pour tirer sur la corde raide des Congolais, sans se soucier conséquences de leurs actes maladroits. C'est à peine si communicateurs de la majorité n'ont pas encore accusé la générale de la Bralima d'être de mèche avec l'opposition pour alerté l'opinion sur le mauvais état du climat des affaires en RDC.

Chaque jour qui passe, des ténors de la majorité rivalisent d' à travers les différentes chaines de radios et de télévisions évoquer des projets de consultation populaire au sujet de n' quel sujet intéressant l'opinion.

Tout récemment, le président de la chambre basse a présenté un de révision de la loi organique régissant la Cour Constitutionnelle,

au niveau du quorum de siège et de décision. Or, l'opinion encore en mémoire le tollé provoqué par la réduction du quorum siège et de décision lors de l'examen et l'adoption de l'Arrêt interprétation de l'article de la constitution au sujet du mandat l'actuel chef de l'Etat. Le quorum de siège et de décision est de membres. Or ce jour-là, sur les 9 membres composant cette institution, seuls cinq étaient présents dans la salle.

Mauvaise foi, cynisme ou manque d' Est-ce que les ténors de la majorité ne savent pas lire la Constitution en vigueur ? Pas tout.Pour procéder à la révision quorum de siège et de décision au niveau de la Cour constitutionnelle,

il faut nécessairement charcuter la constitution, essentiellement son article 158. Qui stipule que : « La Cour comprend neuf membres nommés par le président de la République, trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement en congrès et trois désignés par le Conseil Supérieur de magistrature ». Leur mandat est de neuf ans non renouvelable, même la Cour Constitutionnelle est renouvelable par tiers tous les ans.

Pourquoi ces ténors ou communicateurs de la majorité ont-ils oublié la leçon de droit infligée au ministre actuel de la Justice Henri-Thomas Lokondo, député de Mbandaka toujours au sujet de la démarche maladroite et antipatriotique à laquelle ils rêvent revenir aujourd'hui ?

Leur stratégie habituelle consiste à entretenir régulièrement foyers de tension pour espérer distraire l'opinion en vue de passer leur projet. Le matin, ils jurent sur leurs ancêtres qu'ils vont pas toucher à la constitution et le soir, ils reviennent sur bienfaits de la consultation populaire.