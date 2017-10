Sénégal: CM 2018 - La bataille pour les places aura bel et bien lieu

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Il faut noter que les attaquants Mame Birame Diouf (Stoke City, Angleterre) et Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre) n'ont pas tracé un trait sur une éventuelle présence en Coupe du monde, après avoir été présents à la CAN 2017.

Pour le milieu du terrain, le duo Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté a fait le vide comme Sadio Mané et Keita Baldé ont pris une longueur d'avance, mais pour tout le reste, rien ne semble acquis.

La concurrence est encore plus rude sur les côtés, secteur dans lequel deux anciens internationaux des moins de 23 ans, Adama Mbengue (SM Caen, France) et Moussa Wagué (KAS Eupen, Belgique), ont marqué des points précieux à Praia.

Au poste de gardien de but, en trois matchs officiels, à savoir deux rencontres contre le Burkina Faso et une autre contre le Cap-Vert, Khadim Ndiaye (Horoya AC, Guinée) a pris une avance certaine.

