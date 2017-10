Congo-Kinshasa: Calendrier réaliste ou consensuel ?

Le mauvais climat des affaires en RDC revient régulièrement dans la plupart des conversations et ateliers… Plus »

Mais, assurément, foncer dans l'après sans l'aval des uns et des autres ne sauraient qu'être un plongeons vers des rixes prévisibles et une crise, hélas, plus profonde. Nul ne pourra, à tout dire, se prévaloir de ses propres turpitudes sinon.

Ce, dans la fixation du chronogramme pour la tenue des élections. Plus d'un au Congo-Kinshasa est convaincu qu'à présent, le respect du délai du 31 décembre 2017 pour l'organisation de la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales est impossible désormais.

Dans ce contexte d'antagonisme où les uns disent qu'après le 31 décembre il faut une transition sans Kabila-Nangaa et Cie et que les autres, la Majorité au pouvoir en l'occurrence, disent niet, il appert qu'il faille trouver le juste milieu.

Loin, alors très loin de ces projections, il faut relever qu'à l'instant présent, toutes ces péripéties énervent à l'Opposition radicale où les opposants ont, de plus en plus, des yeux rouges.

