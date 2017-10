Congo-Kinshasa: Kasaï - La CENI a déjà planté le décor du « glissement »

Lancées avec tambours et trompettes il y a un mois, les opérations d'enrôlement des électeurs dans les provinces du Kasaï, du Kasaï Central et du Lomami (territoires de Kamiji et Luilu) piétinent.

Selon les statistiques fournies par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) elle-même, à la date du 02 octobre 2017, seulement 172 centres étaient ouverts sur les 1.736 prévus pour l'enregistrement des citoyens congolais en âge de voter.

On note, à cet effet, que le Kasaï central se retrouve avec 128 centres d'identification sur 914 tandis que le Kasaï ne compte que 44 centres en activité sur un total de 822.

De manière globale, la CENI n'a enrôlé, jusque-là, que 42. électeurs sur 1.563.988 attendus au Kasaï et 81.091 contre 1.554. au Kasaï Central, soit seulement 10 % de l'électoral potentiel de deux provinces.

Environ 90 % de demandeurs de la carte d'électeur sont pas encore servis. Avec un taux moyen d'enrôlement qui tourne, pour le moment, autour de 10 % le mois, il est clair que opérations de délivrance de la carte d'électeurs aux concitoyens âge de voter et aux nouveaux majeurs ne pourraient pas être bouclées, techniquement, à la fin du mois de janvier 2018 comme annoncé.

En considérant tous les « ingrédients » de freinage des d'enrôlement, à savoir le nombre anormalement réduit des d'enregistrement des électeurs et leur éloignement de ceux-ci, l'insuffisance des kits d'inscription et de capture, le déficit groupes électrogènes et de carburant, les pannes des kits, le paiement des agents de la CENI, le monnayage des cartes d'électeurs... appert que l'enrôlement dans les deux provinces du Kasaï aller au-delà de juin 2018.

Selon la méthodologie de travail de cette institution d'appui à démocratie, les Congolais de l'étranger ne pourraient être tant que les opérations d'enregistrement des électeurs ne seraient bouclées dans l'espace kasaien.

Bref, rien qu'avec les provinces du Kasaï et du Kasaï Central, le « glissement » technique du calendrier électoral est largement garanti.

Tout ce qui resterait à faire, c'est de parachever le travail rallonge du délai de nettoyage du fichier électoral avec les de la diaspora, que la CENI prétend pouvoir enrôler en l'espace trois mois. Mais en réalité, en tirant une fois de plus les choses longueur, elle n'aura pas fini d'enrôler la diaspora congolaise l'horizon 2018.

Au regard de la rengaine du moment, à savoir qu'il faut à la CENI jours après la clôture définitive de toutes les d'enrôlement avant d'envisager le démarrage des opérations (convocation du corps électoral, formation du personnel, des sièges, commande, transport et déploiement des kits électoraux, enregistrement des candidatures), l'organisation effective élections présidentielle, législatives nationales et provinciales pourrait intervenir, au mieux, que vers la fin de l'année 2020. faudra-il, de la part du pouvoir en place, une réelle politique de laisser la CENI, qui lui est totalement inféodée, conduire enfin le peuple congolais aux urnes.