Ile Maurice: Armoogum Parsuramen - «Le combat des cleaners est légitime»

Il n'est pas là «zis pou asizé, pou gété». Armoogum Parsuramen, l'ancien ministre de l'Éducation, compte bel et bien se joindre à la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) dans son combat en faveur des cleaners. Il s'est rendu, jeudi 19 octobre, à leur chevet, au jardin de la Compagnie, à Port-Louis.

«Le combat des cleaners est parfaitement légitime», estime-t-il. Armoogum Parsuramen explique avoir été «profondément interpellé» par le manque de coeur du ministère. «J'ai vu les lettres officielles du ministère de l'Éducation. Personne ne veut comprendre l'importance du travail qu'effectuent les cleaners.» Selon lui, les normes de sécurité ainsi que les lois du travail n'ont pas été respectées.

«Sa problem, li bien simp pou réglé»

L'ancien ministre de l'Éducation se dit toutefois persuadé qu'une solution est possible. «Sa problem li bien simp pou réglé.» Après avoir étudié le dossier, souligne-t-il, il accompagnera Jane Ragoo et Reeaz Chuttoo dans leur combat afin de «soulaz soufrans sa bann dimounn-la».

Et de rappeler ce que disait Mahatma Gandhi : «The greatness of a nation is measured by how it treats its weakest members.»