Congo-Brazzaville: Trophée Top model challenge - Un concours prévu pour décembre à Brazzaville

Juriste de formation, Claire Batakalua Diyoyo, est une styliste designer évoluant dans l'événementiel. « J'ai fait la formation de juriste pour connaître mes droits et faire plaisir à mon père. Cependant, j'ai toujours aimé l'événementiel et être au contact d'autres cultures », a-t-elle indiqué.

Quant aux critères de sélection, les mannequins doivent être majeurs, âgés de 18 à 24 ans ; ils doivent avoir 1,60m et au-delà ; savoir bien parler la langue française (parce que c'est la langue qu'on utilise dans les deux pays) et maternelle ; avoir de l'expérience dans le monde du mannequinat ; être capables de présenter une marque pour une société ; ...

« Nous sommes en train de préparer un challenge entre les mannequins de Kinshasa et ceux de Brazzaville. Nous avons pensé les affronter intellectuellement, pour savoir les capacités qu'elles ont après le mannequinat. En réalité, elles sont des femmes et sont destinées à être des mères, d'où, elles ont un plus à ajouter à la société. L'édition que nous organiserons du 1er au 03 décembre à l'esplanade de la galerie des Dépêches de Brazzaville est la première. La deuxième pourra avoir lieu à Kinshasa, Pointe-Noire ou Kananga... Cela dépendra de la demande qu'on aura et des sponsors, mécènes et partenaires », a précisé la présidente du comité d'organisation.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.