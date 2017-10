La 4e édition de la manifestation, prévue du 16 au 18 novembre, à Pointe-Noire, va célébrer la mémoire du percussionniste cubain et compositeur, disparu en 1948 à New York aux États-Unis après avoir largement contribué à la fusion du jazz et de la musique afro-cubaine.

Le haut moment d'échanges culturels est organisé par Matombi productions que dirige Sylvie Mavoungou Bayonne. C'est le premier festival des musiques métisses et des arts du Congo. Un rendez-vous avec la culture dans sa beauté, sa force et son message. Comme les années antérieures, la prochaine édition fera la part belle à la musique, au ciné-débat, au master class, à la création, aux rencontres et à la danse. En attendant la confirmation des artistes retenus, le comité d'organisation s'attelle déjà pour que festival soit une réussite comme l'an dernier. En effet, la 4e édition avait accueilli l'une des icônes de la rumba des deux Congo, Sam Mangwana.

Chano Pozo, qui reçoit l'hommage du festival cette année, a pour vrai nom Luciano "Chano" Pozo Y Gonzales. Il est né le 7 janvier 1915 dans le quartier de Vedado, à la Havane et est le demi-frère du trompettiste Félix Chappottin. Orphelin de mère dès l'âge de 8 ans, il grandit dans un quartier pauvre du centre de La Havane. Connu pour son tempérament violent, il a été emprisonné à plusieurs reprises. Il était néanmoins un compositeur et un percussionniste inspiré.

Initié aux rythmes traditionnels religieux de la société secrète de l'Abakua, Chano Pozo fait irruption dans le monde du jazz à New York au début des années 1940. Introduit par Mario Bauza, il joue au sein des formations de Dizzy Gillepsie ou Charlie Parker avec qui il fusionne le jazz et les rythmes afro-cubains au travers de thèmes devenus célèbres comme Manteca, Blen Blen Blen, Tin tin deo... Chano Pozo est mort à New York en 1948 dans des circonstances mystérieuses, abattu pour une sombre affaire de marijuana.