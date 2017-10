Congo-Brazzaville: Climat des affaires - Yvonne Adélaïde Mougany se félicite de la création de l'Agence congolaise des entreprises

La nouvelle structure, née sur les cendres de l'ex-Centre des formalités administratives des entreprises, est censée faciliter la procédure, le délai et les frais officiels pour créer une société au Congo.

Le projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence congolaise pour la création des entreprises a été approuvé, le 17 octobre dernier, lors du récent Conseil des ministres. Cette structure étatique,-une sorte de guichet unique dotée d'une autonomie financière-, va aider à faciliter et simplifier les formalités de création, d'enregistrement et d'évolution des entreprises.

Instituée par la loi n°16-2017 du 30 mars 2017, l'agence contribuera également à la « dématérialisation » et à la « digitalisation » des services complémentaires à cette mission majeure. « Dans le dispositif actuel, on va passer de onze à moins de cinq procédures de création de l'entreprise au Congo. Cette facilité permet un gain de temps et une réduction de coût », a indiqué la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, Yvonne Adélaïde Mougany.

La ministre, qui était face à la presse le lendemain de la publication de cette décision, a souligné la nécessité d'améliorer la performance du Congo en terme de facilité de faire les affaires et l'attractivité du pays pour faire appel aux investissements étrangers directs.

Pour créer une entreprise au Congo, il faut en tout 161 jours; ce qui explique la mauvaise prestation du pays dans le classement "Doing Business" sur la facilité de faire des affaires. La création de cette agence répond aux exigences des partenaires de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement en matière du climat des affaires, disait-elle.

En terme de tracasseries, le nouveau dispositif garantit un minimum de transparence et de protection. L'opérateur économique n'aura plus à négocier de gauche à droite pour pouvoir créer sa société, a ajouté la ministre.

« Mais avec l'informatisation, la mise en réseautage et l'interconnexion, nous allons dématérialiser notre mécanisme de création d'entreprises, y compris la possibilité de création d'entreprise en ligne », a-t- elle rassuré.

Selon le dernier classement Doing Business sur la facilité de faire les affaires, cité par Yvonne Adélaïde Mougany, le Congo occupe la 183e place sur les 189 pays étudiés. Les quelques indicateurs ciblés, la procédure et le délai, concernent l'accès à l'électricité ; les procédures et délais de transfert de propriété ; l'obtention de prêt, à savoir le niveau de protection juridique des emprunteurs et des prêteurs dans le cadre des transactions garanties...