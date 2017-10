Congo-Brazzaville: Gendarmerie du Kouilou - Une vingtaine de promus au quatrième trimestre

Dans son mot de circonstance, le colonel Romuald Molongo a félicité les récipiendaires pour leur distinction tout en leur demandant de travailler davantage et surtout de toujours briller par l'exemple afin de continuer à gagner la confiance du commandement. «Vous avez attendu longtemps sans perdre espoir, aujourd'hui le moment est arrivé où vous arborez les nouveaux insignes de grades, je voudrais donc vous féliciter au nom du commandement de la gendarmerie et au mien propre pour cette distinction », a-t-il dit.

Au titre du dernier trimestre de 2017, vingt gendarmes ont bénéficié de la confiance de la hiérarchie qui les a élevés en galons selon le mérite de chacun. Il s'agit de deux officiers subalternes dont un capitaine et un lieutenant et de plusieurs sous-officiers composés, entre autres, d'adjudants et de sergents. C'est une nouvelle page d'histoire qui vient de s'ouvrir dans la vie de ces gendarmes qui, par leur promptitude, leur respect, leur abnégation, leur sérieux et leur discipline ont gagné la confiance de leur commandement.

