Burkina Faso: Meeting du CED - Le RSSAC invite les commerçants à vaquer à leurs activités

communiqué de presse

Nous regroupement des structures syndicales et associatives des commerçants du Burkina, suivons avec un grand intérêt le comportement de certains acteurs de la société civil appelant à des manifestations sans autorisation des autorités compétentes ;

nous profitons de l'occasion pour interpeler l'autorités à la protection et à la sécurisation de nos biens et nos lieux de travail (marchés et yaars, boutiques sur rue etc... ) et nous invitions nos camarades commerçants à vaquer à leur occupations sans provocation, parce que nous avons subi beaucoup de pertes de toutes genres, dégâts matériels et financières depuis l'insurrection, au putsch manqué de 2O15 jusqu'aux incendies des différents marchés et aux attaques terroristes pour ne citer que cela.

Notre préoccupations c'est d'évités toutes perturbations dans notre économie qui a du mal à démarrer.

Nous tiendrons responsables les organisateurs de cette manifestation pour tous désagréments de nos activités commerciales.

Nous soutenons le gouvernement dans la lutte contre l'insécurité, le terrorisme et la réalisation de son programme national de développement économique et sociale pour la relance de l'économie Burkinabè

Ont signés membres du regroupement

DABO Moussa ILBOUDO Saidou NIKIEMA Salifou

ZANGRE Saidou SANFO Mahamadou