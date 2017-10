Burkina Faso: Forum national sur la sécurité - L'Unapol n'en attend pas grand-chose

Toutefois, le commissaire Wakilou Sénou s'est voulu rassurant en précisant que le dialogue n'est pas rompu avec leur ministère. Cependant, il prévient: «face à ce mépris et à cette volonté de faire du dilatoire, l'Unapol souligne que des actions fortes seront entreprises, si un traitement diligent n'était pas accordé à la plateforme revendicative dans de plus brefs délais».

Le secrétaire général du syndicat préconise de confier les problèmes de sécurité aux professionnels. D'autant plus que le budget alloué à ce forum «aurait pu servir à mener des actions concrètes, tangibles et visibles pour la sécurité des burkinabè. Depuis deux ans, nos hommes sont dans les bureaux avec les mêmes tenues délavées. Ce sont ces problèmes que nous voulons qu'ils résolvent. Nos hommes sont au front avec des armes qui s'arrêtent au premier tir, c'est ce qu'ils doivent résoudre.»

Pour l'Union police nationale, les lignes ne bougent pas. La faute selon à leur ministre de tutelle, Simon Compaoré, qui ferait du «dilatoire». Et en conséquence, «l'Unapol s'indigne et ne comprend pas que l'on puisse ranger dans les tiroirs les problèmes véritables et quotidiens de la police pour consacrer son temps à l'organisation d'un forum dont tout burkinabè doué d'intelligence connait déjà l'issue», martèle le commissaire Sénou.

Le syndicat tire à nouveau sur la sonnette d'alarme parce qu'il dit constater qu'aucun des points évoqués dans sa plateforme n'a connu de satisfaction. Les délégués syndicaux expliquent qu'en lieu et place d'actions concrètes pour apporter des solutions adéquates à ces revendications, «nous assistons à des déclarations de bonnes intentions, des promesses non tenues, des mises en garde sur la spécificité de notre institution.»

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.