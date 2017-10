Cameroun: 1er Forum économique maroco-camerounais du 09 au 11 novembre 2017 à Marrakech

ces investissements vers le Cameroun », a affirmé le représentant du Gicam, le plus grand regroupement inter patronal du Cameroun. Et l'homme d'affaires de magnifier le savoir-faire marocain en agriculture, Tic, et même en transformation de produits agricoles.

Régionalisation avancée et développement économique. Voilà à en croire le Prof Bertin Léopold Kouayep, directeur général de l'Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé (ESCGY), initiateur du forum économique maroco-camerounais, le fil conducteur de cette rencontre qui se tient du 09 au 11 novembre prochain à Marrakech, au royaume chérifien.

Les activités relatives à cette rencontre qui rentre dans le cadre de la coopération Sud - Sud, ont été lancées hier jeudi 19 octobre à Yaoundé, au cours d'une conférence de presse à laquelle a pris part le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), Laurent Serge Etoundi Ngoa.

