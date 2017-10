Burkina Faso: Communication médiatique - Des leaders initiés aux subtilités des conférences de presse

Le cabinet de consultation Leader Media Consulting (MLC) a organisé, du 13 au 14 octobre 2017 à Ouagadougou, une session de formation sur les « leaders et media » à l'intention d'une quinzaine de cadres de l'administration publique et du secteur privé.

«Les rendez-vous avec les médias sont perçus par certains comme une opportunité de confrontation d'idées. Pour d'autres, ils sont vécus comme un moment redouté, de balbutiements et même de dérapages qu'ils aimeraient éviter dans la mesure du possible », a déclaré le directeur de cabinet de Leader Media Consulting, Albert Nagréogo, à l'ouverture de la session. Selon lui, ce constat a conduit LMC à initier la formation sur le thème : « Leaders et media », du 13 au 14 octobre 2017, à l'intention des hommes et femmes politiques, des hommes et femmes d'affaires, des patrons d'entreprises et des responsables de la société civile désireux de s'assurer des sorties médiatiques efficaces.

Comment faire en sorte que chaque rendez-vous avec un journaliste à la télévision, à la radiodiffusion et dans les colonnes d'un journal soit, plutôt une bonne opportunité d'échange convivial, d'éclairage pédagogique ; un moment qui permet de tirer son épingle du jeu ou de gagner (pourquoi pas) son face à face avec les journalistes ? C'est à cette question fondamentale, parmi tant d'autres, que des formateurs de haut vol ont répondu. Il s'agit du directeur général des Editions Sidwaya, Rabanki Abu Bâkr Zida, du directeur de publication d'Aujourd'hui au Faso, Zowenmanogo Dieudonné Zoungrana, du rédacteur en chef de la télévision nationale, Jean Emmanuel Ouédraogo et de Abdel Pitroipa, ancien journaliste à Jeune Afrique.

Les intervenants ont entretenu les participants sur la maîtrise d'une participation à un débat ou une interview télévisée ou radiodiffusée, l'organisation et l'animation d'une conférence de presse, l'utilisation, au mieux, des réseaux sociaux. Le DG des Editions Sidwaya a, par exemple, développé le module sur la conférence de presse, le moyen privilégié de communication médiatique au Burkina Faso à la satisfaction des participants. « J'ai retenu en particulier comment organiser une conférence de presse? Comment se tenir devant les médias et beaucoup d'autres pratiques dont il faut tenir compte devant les journalistes. Et cela est très important pour les hommes politiques », a confié le président du Parti socialiste (PS) du Burkina Faso, Aboubacar Balima.

Il encourage, par ailleurs, Leader Media Consulting à poursuivre cette initiative de formation à l'endroit des cadres du pays. Le 2e vice-président du Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN), par ailleurs, présidente de la commission d'indemnisation et de réinsertion sociale, Mme Aïcha Ouédraogo s'est dit « édifiée » par le contenu de la formation. « On a toujours l'impression que communiquer à travers les medias va de soi. Mais à écouter les formateurs qui sont intervenus, on se rend compte que la communication est vraiment stratégique pour les institutions. Il faut véritablement la préparer avec rigueur, professionnalisme. Je suis ravie de pouvoir bénéficier de cette formation, je vais essayer d'en tirer le meilleur dans mes responsabilités actuelles au HCRUN », a-t-elle conclu.