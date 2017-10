Burkina Faso: Arrondissement n°11 - Des acteurs se préoccupent de la santé sexuelle des jeunes

L'Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé au Burkina Faso a lancé, le lundi 16 octobre 2017 à Ouagadougou, un projet pour réduire le taux des grossesses non désirées et des avortements à risque dans l'arrondissement n°11 de la capitale.

L'Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé au Burkina Faso (ONIDS/BF) entend faire de la lutte contre les grossesses non désirées et de son corollaire les avortements clandestins son cheval de bataille. En effet, elle a officiellement lancé, le lundi 16 octobre 2017 à Ouagadougou, son projet : «Réduction de la stigmatisation des grossesses non désirées et des avortements à risque chez les adolescentes et jeunes (RéduSAC) ». Ledit projet concerne les quartiers non lotis de l'arrondissement n°11 de la ville de Ouagadougou.

Il vise, selon la présidente de l'ONIDS/BF, Eléonore Zoungrana, à participer à la quête du bien-être de la population de cette localité en contribuant à réduire significativement ces maux. «Nous voulons amener les jeunes filles à prendre conscience des risques liés aux grossesses non désirées et les sensibiliser afin qu'elles soient maitresses de leur corps», a indiqué la présidente.

Pour ce faire, elle a signifié que des personnes ressources issues des Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) formées à cet effet feront du porte-à-porte pour s'entretenir avec les familles et les adolescentes. «Nous allons également les sensibiliser à se rendre dans les districts sanitaires pour y recevoir les conseils nécessaires pour la préservation de leur santé sexuelle», a- ajouté Mme Zoungrana.

Quant au maire de l'arrondissement, Ibrahim Maré, il a salué l'initiative de l'ONIDS/BF au sens qu'elle vient prendre en compte une de leurs préoccupations majeures qu'est la santé reproductive des jeunes. «Nous avons une population très juvénile qui est malheureusement en proie à ces fléaux. Nous enregistrons des cas au quotidien et les statistiques restent en perpétuelle évolution. Donc un tel projet vient à point nommé car il permettra pour tant soit peu à faire reculer ces maux», s'est-il exprimé.