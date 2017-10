Tunisie: « Vivement un fonds d'investissement »

Il faut préciser aussi que le tourisme n'est pas uniquement l'hôtellerie, il faut voir le cadre dans sa globalité. On parle du tourisme alternatif, du tourisme culturel, du tourisme médical, du tourisme événementiel. On parle également de l'artisanat. Nous devons revoir notre vision pour le tourisme pour améliorer d'autres secteurs qui y sont liés. Il faut une vision globale et des mécanismes financiers, d'investissement et de garantie qui suivent pour le soutenir convenablement.

Oui, nous sommes déjà sur un projet hôtelier dans la région de Korbous, qui permettra l'intégration de toute une zone avec une vision de développement intégré. Je précise que nous répondons à des exigences sectorielles et de développement régional. Et s'il y a un projet de développement dans le domaine touristique qui touche les régions de l'intérieur, ils seront prioritaires.

Nous avons eu l'occasion de nous réunir précédemment avec la Fédération tunisienne de l'hôtellerie (FTH) et également avec la ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

