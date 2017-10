Tunisie: «Nous voulons institutionnaliser nos liens avec les Tunisiennes»

interview

Femmes Forum est une association de femmes, comme son nom l'indique, créée au début des années 80 autour d'une dizaine de femmes qui avaient plaisir à se rencontrer pour dîner d'une manière informelle chacune venant d'un secteur différent : une juriste, une journaliste, une musicienne...

Un jour, elles se sont dit pourquoi ne lancerait-on pas une association plus vaste en conviant plus de femmes se recrutant dans la vie culturelle, sociale, politique et économique de notre pays. L'idée est ainsi née. Et depuis trente ans, ces femmes qui se renouvellent beaucoup se réunissent tous les mois autour d'un dîner pour échanger d'une façon extrêmement libre et confidentielle.

Car la règle absolue ici c'est que tout ce qui se dit dans notre cercle ne doit pas être connu à l'extérieur. Il y a beaucoup de confiance entre les unes et les autres en même temps les choses ne sont pas toujours faciles pour les femmes en France comme en Tunisie. Donc, on peut s'épauler, se soutenir, se donner des conseils. Moi personnellement j'y suis depuis vingt ans et j'en ai retiré énormément des choses positives : des rencontres, des discussions, des échanges.

Les membres de Femmes forum sont-elles choisies selon leur degré d'influence dans la société ?

Ce sont des femmes influentes sans doute, mais aussi qui sont leaders dans leur secteur. Comme Appolonia Poilane, qui dirige les boulangeries Poilane, très connues en France. Nous avons également parmi nous beaucoup de ministres et de députées. Certes c'est compliqué pour ces dames de fréquenter régulièrement notre club, mais elles reviennent vers nous une fois leur mandat achevé et alors c'est toujours passionnant de les écouter nous raconter leurs expériences et les difficultés auxquelles elles ont fait face.

Comment est née l'idée de la soirée spécial Tunisie que vous avez organisée le 16 octobre à Paris ?

-Je préside Femmes Forum depuis un an, j'avais envie d'ouvrir l'association en dehors de nos frontières, et j'ai tout de suite pensé à la Tunisie. Parce qu'il y a des liens profonds entre nos deux pays et que parmi nos membres, nous avons beaucoup de Franco-Tunisiennes, dont Olfa Rambourg. L'idée fait sens parce que la Tunisie premier pays du Printemps arabe vit une situation inédite, qu'il faut soutenir et encourager. Au cours des deux jours que nos amies tunisiennes ont passé avec nous, l'idée est née que nous devions institutionnaliser nos liens entre femmes tunisiennes et femmes françaises. On pourrait par exemple se rencontrer une année en France et une autre en Tunisie. Surtout ne pas rompre les liens entre nous.

Les contextes des deux pays sont très différents. Comment voyez-vous le type d'échange qui peut exister entre les femmes françaises et tunisiennes ?

Déjà cette différence est une richesse pour nous ! S'ouvrir sur un pays de grande histoire et de grande culture comme la Tunisie reste également parmi nos objectifs. Et faire de cette Méditerranée qui nous lie un espace de paix et de compréhension. Tout ce qui peut rapprocher les deux rives ou plutôt les quatre rives si on considère la Méditerranée comme un quadrilatère est important pour nous. Plus concrètement ces croisements entre Tunisiennes et Françaises peuvent générer des projets commun notamment dans le domine des affaires mais également de la culture. La pleine réussite des femmes passe à mon avis par le réseautage !