Cote d'Ivoire: Ras Abidjan - "Le rastafarisme n'existe pas "

On parlera de Gospel, de Blues, et de Jazz. Aujourd'hui, on parle de reggae. Et le reggae sert à diffuser les messages des rastafarians. Bob Marley est l'artiste rasta qui a fait connaître le reggae dans le monde.

C'était une musique faite de chants et tambours pour lutter contre l'oppresseur. Cette musique jadis appelée le « Nayabigui » contenant une puissance divine et faisait reculer l'ennemi avait disparu entre temps aux yeux du monde pour réapparaître dans les années 1930 revitalisée.

Il faut savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui reggae tire son origine dans cette musique du temps du Roi David et du Roi Salomon qui accompagnait les cantiques et les psaumes.

Quels sont les messages principaux des Rastafarians et quel est le lien entre le mouvement rastafarian et la musique reggae ?

