Mali: Modibo Koné - « Le pays peut créer des millions d'emplois à travers l'Agriculture»

Pour le Malien Modibo Koné, ni le sous-développement ni le chômage ne sont des fatalités.

Le soldat du développement - comme il se définit - expose dans cette interview que nous publions en trois parties, sa vision sur les réformes nécessaires à la transformation de l'Afrique.

La tryptique du développement englobe l'Agriculture, les infrastructures et l'investissement dans le social.

Tout plan de développement repose sur des satisfactions immédiates, à court terme (le social, l'école, la santé, etc) dans une vision de transformation orientée sur le long terme, explique M. Koné en tirant des enseignements d'une expérience de 20 ans qui l'a emmené à piloter des projets de grande envergure comme l'échangeur Multiple à Bamako, l'autoroute Bamako-Koulikoro, l'échangeur et les voiries de Ségou, le financement du développement de la chaine des hôtels Azalai, le projet du grand contournement de la ville de Lomé, l'aménagement des périmètres agricoles à Molodo, Bewani et Kémacina, le projet en Partenariat Public Privé du Pont Henri Konan Bédié, l'échangeur du boulevard Giscard d'Estaing à Abidjan, l'autoroute Dakar-Diamnadjo, le nouvel Aéroport international Blaise Diagne de Dakar.

Dans cette première partie, Modibo Koné aborde avec Financial Afrik l'équation entre l'agriculture et l'emploi, à travers son expérience à la tête de la Compagnie malienne pour le développement des textiles, la CMDT, qu'il entendait moderniser et en faire un outil de la transformation du Mali. C'était sans compter sur les forces de l'inertie. Exclusif !