Afrique: Wikipedia célèbre les gens au travail grâce à son concours wiki loves africa

Les contours de l'édition 2017 du concours de photographie ont été donnés lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Douala au Cameroun ce mardi 17 octobre 2017.

La quatrième édition du concours wiki loves africa est dans les starting-blocks. Pour cette édition, les organisateurs ont annoncé que wiki in africa va honorer « les gens au travail. » Et c'est ainsi le thème principal de la célébration visuelle annuelle de la diversité culturelle de l'Afrique sur Wikipédia.

Le concours se déroule du 1er Octobre au 30 Novembre 2017 et est ouvert à tout le monde qui souhaite y participer, photographe professionnel ou non.

Le thème choisit pour cette édition encourage toute documentation visuelle, audio ou vidéo de métiers qui sont entrepris à travers le continent africain les participants auront le choix entre l'habituel et l'inhabituel, le banal et l'extraordinaire. Ils peuvent être des métiers formels ou informels, contemporains ou anciens, faisant partie du milieu des affaires ou de la création.

Des prix sont spécialement attribués pour des photos essais sur les Femmes au Travail et sur les Métiers Rares ou en Voie de Disparition.

Les photos essais permettent aux photographes, ainsi qu'aux spectateurs (à travers leurs photos) d'explorer une grande variété d'activités, d'idées et de concepts liés à un même sujet. Les organisateurs ont ainsi élaboré une liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO pour inspirer les potentiels candidats.

Actuellement, 13 pays prennent part à cet événement. Les pays accueillant ces actions varient entre des communautés déjà bien établies comme en Algérie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Egypte, au Ghana, au Nigéria et en Tunisie et des jeunes groupes de bénévoles ou de gens passionnés comme en Ethiopie, au Malawi, au Mali, en Ouganda, en Tanzanie et au Zimbabwe.

A Douala, deux workshops sont prévus pour tous les participants sous la supervision des photographes professionnels membres du jury : Nicolas Eyidi et Linda Dreisen.

Il s'agira ici d'une Session de formation à la prise de vue en générale et les photos-essais en particulier. En plus Au moins deux sessions de télé versements sont prévues au cours desquelles les participants seront initiés à Wikipédia et l'envoi des photos en ligne

A Yaoundé, il sera organisé une session de présentation du projet auprès des photographes

A la fin, Un vernissage de l'expo des meilleures photos (15) au cours duquel seront remis les prix aux gagnants

Ces trois dernières années, le concours Wiki Loves Africa a permis l'ajout de 21,541 photographies sur Wikimedia Commons pour un usage potentiel sur Wikipédia.

La première année, marquée par le thème Cuisine, 873 personnes ont ajouté 6116 photographies. Mode et parures culturelles fut le thème de l'année suivante, 2015, qui a vu 722 personnes ajouter plus de 7500 photographies.

En 2016, Musique et Danse a permis l'ajout de 7917 fichiers provenant de 836 personnes.

Les participants camerounais peuvent gagner a deux niveaux : au niveau national et à l'international.

Au niveau national, les prix sont les suivants :

1er prix : 75 000 Fcfa ,2e prix : 50 000 Fcfa ,3e prix : 25 000 Fcfa et le 4e prix : 15 000 Fcfa (celui qui aura fait le maximum de photo essai).