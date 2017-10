Cote d'Ivoire: Collectivités territoriales - Un diagnostic pour trouver des solutions de développement

Selon lui, il concernera les besoins en matière de renforcements des capacités institutionnelles, organisationnelles et humaines des collectivités territoriales. Ainsi que « la société civile et des acteurs publics ou privés qui ont en charge le développement de l'économie locale ».

Pour cela, a-t-il poursuivi : « le Secrétariat national au renforcement des capacités de concert avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers la direction générale de la décentralisation et du développement local s'engage à conduire cette étude diagnostique des collectivités territoriales ».

À cette occasion, le Secrétaire national au renforcement des capacités, Zoro Epiphane Ballo a indiqué : « les collectivités locales, et partant le développement local sont la pierre angulaire de tout processus de développement durable et inclusif ».

