Cameroun: Catastrophe ferroviaire - Eséka, un an après l'hécatombe

Le meeting de soutien aux populations des régions du sud-ouest et du nord-ouest à été… Plus »

Camrail a enregistré plus de 1200 dossiers de passagers du train 152. 72 dossiers ont déjà été ouverts et instruits sur les 80 victimes décédées.

A l'hôpital de district d'Eséka, tous les services sont débordés par le nombre de blessés. Plus de 30 cadavres ont été déposés dans une salle non loin de la morgue.

C'est la première catastrophe ferroviaire qui vient de se dérouler, avec comme bilan officiel 80 morts et plus 600 blessés. Avant le déraillement survenu vers 13h, la circulation sur la route Douala Yaoundé était déjà coupée depuis 4h du matin au niveau de Manyai, à 66 km de Yaoundé.

