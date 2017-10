Cameroun: Hôpital de district d'Eseka - Une nouvelle vie

«Désormais, nous pouvons gérer des cas de chirurgie et de petite chirurgie. Nous disposons aujourd'hui de trois tables d'opération presque complètes avec du matériel de stérilisation et un nouveau bistouri électrique», nous édifie Mbock Marie Laure, la surveillante générale, en l'absence du directeur de l'hôpital. Près d'un an après l'affluence record et l'important travail de stabilisation des accidentés du 21 octobre 2016, l'hôpital de district d'Eseka a également reçu diverses donations.

Les pelouses et différents espaces verts sont domestiqués par une débroussailleuse dont le ronflement fend le calme ambiant. Sur le plan managérial, l'hôpital a un tout nouveau directeur, le Dr Stanislas Gervais Mvogo. Son plateau technique a connu une nette amélioration avec une capacité totale de 52 lits et un bloc opératoire réhabilité.

L'infrastructure hospitalière, rafraîchie et rééquipée, affiche aujourd'hui de nouveaux atouts et atours.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.